Минфин РФ считает рост ключевой ставки ЦБ неизбежным

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев считает рост процентных ставок неизбежностью, передает ТАСС.

По словам замминистра, ставка будет расти, хотя для многих это стало «холодным душем».

В конце прошлой недели Центробанк России поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 4,5%. До этого ставка стабильно снижалась с начала 2015 года, когда в декабре 2014 года на фоне резкого обвала рубля ЦБ поднял ставку до запретительных 17% с уровня в 9%.

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ФОТО: РИА Новости
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