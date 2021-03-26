Минфин РФ считает рост ключевой ставки ЦБ неизбежным
26 марта 202115:59
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев считает рост процентных ставок неизбежностью, передает ТАСС.
По словам замминистра, ставка будет расти, хотя для многих это стало «холодным душем».
В конце прошлой недели Центробанк России поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 4,5%. До этого ставка стабильно снижалась с начала 2015 года, когда в декабре 2014 года на фоне резкого обвала рубля ЦБ поднял ставку до запретительных 17% с уровня в 9%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 167 / сут.
Умерли
97 017+405 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 880 / сут.
- Минфин РФ считает рост ключевой ставки ЦБ неизбежным
- Российским туристам разрешили посещать кубинский курорт Варадеро
- МВД подготовило изменения правил замены просроченного паспорта
- Италия попросила Россию отменить ограничения на ввоз пармезана
- Евросоюз вновь призвал освободить Навального
26 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru