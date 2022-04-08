Минфин РФ доработал и внёс в кабмин законопроект о регулировании криптовалют
Министерство финансов направило в кабинет министров доработанный законопроект «О цифровой валюте». В документ внесены поправки с учётом позиций ведомств. Среди уточнений – порядок деятельности по майнингу криптовалюты.
В законопроекте прописана система комплексного регулирования криптовалютного рынка, в том числе, правила совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска. Документ также определяет особенности деятельности субъектов криптовалютного рынка.
До этого Минфин разработал законопроект о регулировании криптовалют и легализации майнинга. Ведомство предлагало разрешить физическим лицам вкладывать в цифровые валюты до 600 тысяч рублей ежегодно после успешной сдачи теста на знание особенностей данного рынка. Без тестирования – только 50 тысяч рублей.
При этом, так называемые квалифицированные инвесторы и юридические лица получат возможность совершать операции без ограничений.
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