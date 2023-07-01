Минфин расширил перечень офшорных зон до 91 страны

Документ вступает в силу с 1 июля. Ранее в список офшорных зон входили 42 страны, теперь перечень расширили более чем вдвое.

В частности, в список включили страны Евросоюза, Великобританию, Украину, Швейцарию, Норвегию, США, Канаду, Японию, Южную Корею, Сингапур, Тайвань, Австралию, Новую Зеландию. Кроме того, в перечень офшорных зон внесли в том числе Питкерн, Албанию, Исландию, Северную Македонию, Черногорию, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Фолклендские (Мальвинские) острова.

По словам юриста практики международного налогового планирования BGP Litigation Линды Куркулите, изменения повлияют в первую очередь на налоговую нагрузку бизнеса, в составе группы компаний которых есть иностранные организации.

