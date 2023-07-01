Минфин расширил перечень офшорных зон до 91 страны
Министерство финансов России расширило перечень офшорных зон до 91 страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.
Документ вступает в силу с 1 июля. Ранее в список офшорных зон входили 42 страны, теперь перечень расширили более чем вдвое.
В частности, в список включили страны Евросоюза, Великобританию, Украину, Швейцарию, Норвегию, США, Канаду, Японию, Южную Корею, Сингапур, Тайвань, Австралию, Новую Зеландию. Кроме того, в перечень офшорных зон внесли в том числе Питкерн, Албанию, Исландию, Северную Македонию, Черногорию, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Фолклендские (Мальвинские) острова.
По словам юриста практики международного налогового планирования BGP Litigation Линды Куркулите, изменения повлияют в первую очередь на налоговую нагрузку бизнеса, в составе группы компаний которых есть иностранные организации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru