Минфин предложил заранее предупреждать налогоплательщиков о блокировке счетов

Министерство финансов России внесёт в Налоговый кодекс страны поправки, предусматривающие заблаговременное информирование налогоплательщиков об остановке операций по счетам. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Минфин предлагает за 14 дней до принятия такого решения сообщать о приостановке операций на счетах из-за отсутствия налоговой декларации, расчёта страховых взносов или сумм НДФЛ. Нововведение коснётся налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов, а также налоговых агентов.

Также поправки в Налоговый кодекс в два раза увеличат срок для предоставления деклараций и расчётов, из-за которых могут заблокировать счета. Теперь у налогоплательщиков будет 20 дней для подачи необходимых документов.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что ведомство заинтересовано в сотрудничестве налоговых органов и бизнеса, а не в применении наказаний. Кроме того, министр добавил, что информирование о грядущей блокировке счетов станет для предпринимателей стимулом соблюдать налоговую дисциплину и позволит минимизировать ограничения по банковским операциям в случаях, когда нарушения были допущены непреднамеренно.

Сейчас налоговые органы могут без предупреждения заблокировать счёт налогоплательщика, если он не передал необходимые сведения. Однако при этом действуют правила, по которым счета должны быть разблокированы максимально быстро: налоговый орган должен уведомить банк о снятии ограничений со счёта не позднее одного дня. В случае нарушения налоговая инспекция обязана выплатить проценты за дни необоснованной блокировки.

