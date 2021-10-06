Минфин предложил ужесточить правила ввоза алкоголя из Армении и Белоруссии
Министерство финансов России предложило обязать импортеров алкоголя из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предоставлять таможенным органам банковскую гарантию. Об этом говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», опубликованном на сайте ведомства.
Мера затронет продукцию, подлежащую маркировке федеральными специальными марками — вино и крепкие спиртные напитки.
«Соответствующая банковская гарантия должна предусматривать обязанность банка выплатить суммы акциза, неуплаченные налогоплательщиком или уплаченные не в полном объеме», — цитирует документ Ura.ru.
Нововведение призвано исключить риски неуплаты обязательных платежей в бюджет страны.
Как пишет газета «Ведомости», представитель Минфина отметил, что готовятся соответствующие поправки в Налоговый кодекс, предложения будут направлены заинтересованным ведомствам.
Согласно данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, из стран ЕАЭС в Россию ввозят в основном коньяк и бренди из Армении, а также водку из Белоруссии: в 2020 году поставки составляли (3 млн и 1,7 млн декалитров соответственно.
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