Минфин предлагает упростить выдачу алкогольных лицензий
Министерство финансов намерено упростить процедуру выдачи алкогольных лицензий для всех заявителей. Такие поправки ведомство подготовило ко второму, основному, чтению в Госдуме законопроекта об упрощении лицензирования розничной продажи алкогольной продукции.
Об этом сообщил заместитель главы департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александр Коробутов. Он принял участие в форуме алкогольной индустрии «Высший градус». По словам чиновника, кабинет министров одобрил соответствующую законодательную инициативу думы Костромской области.
Предполагается, что соискатели получат право устранять выявленные нарушения в заявлении и документах без отказа в выдаче лицензии. Такое правило позволит существенно сократить время получения лицензии, так как соискатель будет избавлен от необходимости повторно подавать документы в случае технических нарушений. Речь идёт, например, об искажениях или неполной информации, либо неуплаченных вовремя административных штрафов.
Минфин разработал поправки, которые позволяют распространить такую практику не только на розничную продажу алкоголя, но и на всех соискателей лицензий в данной сфере. Предусматривается также возможность подачи заявления на выдачу лицензии в электронной форме с использованием ЕГАИС. Сейчас такой эксперимент проводится в Калининграде.
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