Минфин подготовит предложения по большой приватизации
Министерство финансов подготовит предложения по большой приватизации. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает РИА Новости.
По мнению министра, сейчас наступило подходящее время, чтобы поставить эту тему на повестку дня. Как отметил Силуанов, Минфин хочет активизировать приватизацию имущества, которое поступает в казну в том числе в рамках судебных решений.
Между тем Российский союз промышленников и предпринимателей разработал проект закона, который уточняет порядок исчисления сроков давности в делах по оспариванию сделок приватизации. Документ призван обеспечить баланс между интересами государства и защитой прав добросовестных покупателей, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru