Минфин оценил реализацию послания Путина в 400 млрд рублей
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что меры, предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, будут реализовываться без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке, сообщает РИА Новости.
По его словам, всего потребуется порядка 400 миллиардов рублей, причём в рамках тех средств, которые имеются в бюджете.
«На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых - порядка 270 млрд рублей - в текущем году, и порядка 130 млрд рублей - в следующем», - резюмировал глава Минфина.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что, по предварительным оценкам, на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, предложенную Путиным, смогут претендовать более 17 миллионов семей с детьми школьного возраста, сообщает RT. По его словам, на это потребуется более 170 миллиардов рублей.
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