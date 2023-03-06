Минфин оценил предварительный дефицит бюджета РФ

Отмечается, что расходы в первые два месяца 2023 года выросли на 52 процента и составили 5,744 триллиона рублей. В бюджет за это время поступило 3,163 триллиона рублей. На четверть меньше, чем в январе – феврале 2022 года.

Почти вдвое упали нефтегазовые доходы. В январе – феврале бюджет страны получил 947 миллиардов рублей. Это на 46 процентов ниже, чем годом ранее.

«В целом в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года», - пояснили в Минфине.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН заявил, что России удалось сохранить физические объемы добычи нефти, несмотря на эмбарго со стороны США и Евросоюза. При этом Москве пришлось пойти на некоторые уступки в цене, перестраиваясь на другие рынки.

