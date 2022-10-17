Минфин направил кабмину проект о мерах поддержки мобилизованных

«Среди предлагаемых мер поддержки мобилизованных граждан, включая предпринимателей, а также организаций, где мобилизованный гражданин является единственным участником и руководителем в одном лице: отсрочка и рассрочка по уплате отдельных обязательных платежей; продление сроков представления в налоговые органы деклараций и отчетных документов; приостановление сроков проведения ряда мероприятий налогового контроля», — отмечается в сообщении.

Минфин предлагает продлить сроки уплаты некоторых налогов, сборов и страховых взносов «на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы».

Также в рамках мер поддержки могут увеличить сроки представления деклараций и отчетных документов в налоговые органы, пишет РИА ФАН. Новые нормы будут действовать в период прохождения военной службы и до 25-го числа (включительно) третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения. Кроме того, Минфин предлагает увеличить на шесть месяцев сроки направления требования об уплате налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, принятия решения об их взыскании.

«На период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации, приостанавливается вынесение решений о проведении (проведение уже назначенных) выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами», — указано в проекте постановления.

Как отметили в Минфине, предложенные меры направлены на то, чтобы снять «юридические коллизии» и поддержать мобилизованных, пишет RT.

