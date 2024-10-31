Минфин: Лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до конца года
Лимиты по льготной программе «Семейная ипотека» будут увеличены на 350 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.
Отмечается, что соответствующее решение о предоставлении субсидии ДОМ.РФ на увеличение лимита было согласовано российским правительством.
«Лимиты по программе увеличиваются с 5,9 трлн рублей до 6,25 трлн рублей включительно... Лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до конца года», - заключили в ведомстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий выплачивающих жилищный кредит граждан России от уплаты НДФЛ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru