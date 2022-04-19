Минфин Казахстана оценил ущерб от аварии на нефтяном терминале в $220-330 млн

Ущерб от аварии на терминале под Новороссийском, где погружалась нефть из Казахстана, может дойти до 100-150 млрд тенге, или $218-328 млн. Об этом сказал министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.



При этом точную сумму ущерба еще предстоит выяснить, так как это зависит от сроков ремонта и дальнейших санкционных мер. Происшествие, помешавшее работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), случилось еще 22 марта. В результате шторма компания была вынуждена прекратить работу двух из трех выносных причальных устройств в порту пож Новороссийском.

Отмечается, что в КТК масштаб повреждений назвали критическим. КТК включает в себя нефтедобывающие компании из России, Казахстана и других стран. В рамках маршрута Тенгиз — Новороссийск проходит более 60% нефтяного экспорта Казахстана и сырье с российских месторождений.

