Минфин хочет засекретить компании РФ под санкциями

Министерство финансов предлагает засекретить сведения о компаниях, которые попали под западные санкции. С этой целью разработан законопроект о формировании секретной части на государственном ресурсе по предоставлению отчетности юридическими лицами.

Речь идет о государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности. До прошлого года за него отвечала Федеральная служба государственной статистики, а затем кураторство перешло Федеральной налоговой службе.

Сведения на этом ресурсе размещают все компании, кроме бюджетных организаций (но не госкомпаний). Освобождены от сдачи отчётности также Центробанк и организации, отчитывающиеся передним, религиозные организации, предприятия, имеющие дело гостайной, а также компании, попавшие под иностранные ограничительные меры.

В частности, на основании зарубежных санкций от обязанности сдавать отчетность освобождены 23 юрлица и одно физическое — бизнесмен Виктор Вексельберг.

Инициатива Минфина предполагает обязать подсанкционные компании сдавать отчетность в ФНС, однако правительство РФ будет вправе ограничить доступ к этой информации. Документ планируется внести в правительство до октября.

