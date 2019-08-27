Минфин анонсировал новую систему накопления пенсий

Детали новой системы пока неизвестны, но индивидуальным пенсионным капиталом она называться не будет. С таким заявлением выступил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, он и его коллега из Центробанка через неделю представят проект закона о новой системе пенсионных накоплений со всеми подробностями. Его основная особенность — «отказ от любых средств принуждения к вступлению», — приподнял завесу тайны представитель Минфина. При обсуждении концепции ИПК, разработанной еще в 2016 году, основные дискуссии велись как раз вокруг способа вступления граждан в систему. Исключительно добровольный формат отказывалась поддержать глава ЦБ Эльвира Набиуллина, - отмечает РБК. Агентство напоминает результаты опроса Левада-центра, который показал, что большинство россиян не готовы и не хотят делать дополнительные отчисления в негосударственные пенсионные фонды.



Пенсионная система и создается как раз для тех, кто не может сам накопить себе на старость и для кого государство должно эту пенсию аккумулировать и в дальнейшем выплачивать, - указывал в эфире НСН экономист Василий Колташов. Говоря о перспективах новой реформы пенсионного обеспечения, собеседник агентства высказывался за возвращение хотя бы частично проверенных временем решений.

«Я бы очень хотел, чтобы это была контрреформа, которая бы вернула какие-то схемы прежние, обеспечивала бы людям надежные гарантии по пенсиям, не увеличивая нагрузку на них и не предлагая путанных, хитроватых схем каких-то».

Настораживает отказ от прежнего названия новой накопительной пенсионной системы – «индивидуальный пенсионный капитал». Возможно, дело именно в определении «индивидуальный», - высказал в эфире НСН предположение финансовый эксперт Антон Шабанов:

«Трудно сказать, чем именно “индивидуальный пенсионный капитал” так напугал. Может быть, потому что он действительно индивидуальный, и там нужно будет подкреплять право собственности. Не получится ли, как это мы уже видели в нашей истории, пенсионный капитал без согласования с собственником? Возможно, новая система будет в этом отличаться, что она будет плюс-минус идеологически похожа на то, что мы уже видели ранее. Когда пенсионные деньги можно было без прямого спроса у будущего пенсионера перераспределять из одной системы в другую. Потому что, если делать действительно индивидуальный капитал, получается примерно то же самое, что вам в кассе выдали деньги, вы их инвестировали, и они записаны на ваше имя. И никто от вашего имени ими распоряжаться не будет».

Через неделю станет известно, насколько далеко ушла новая пенсионная инициатива властей от предыдущих аналогов игры в «три наперстка».

