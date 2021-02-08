Минэнерго: рост тарифов на электроэнергию не превысил инфляцию
8 февраля 202111:51
Рост цен на электроэнергию в России в 2020 году не превысил уровень инфляции. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.
«Тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году росли не выше инфляции. В 2021 году рост тарифов также ограничен уровнем инфляции», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что оптовые цены на электроэнергию в минувшем году достигли максимального значения за последние пять лет.
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8 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru