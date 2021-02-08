Минэнерго: рост тарифов на электроэнергию не превысил инфляцию

Рост цен на электроэнергию в России в 2020 году не превысил уровень инфляции. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

«Тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году росли не выше инфляции. В 2021 году рост тарифов также ограничен уровнем инфляции», - говорится в сообщении ведомства.