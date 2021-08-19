Минэкономики: в России ускорилась инфляция

В предыдущем обзоре министерства говорилось, что инфляция на 9 августа в годовом выражении составила 6,51%.

По данным Росстата, с 10 по 16 августа в стране была зафиксирована недельная дефляция на уровне 0,01%, а с начала года по 16 августа потребительские цены выросли на 4,48%.

Напомним, темпы роста цен в России по итогам августа составят 6,4% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на составленный на основе опроса аналитиков консенсус-прогноз.

