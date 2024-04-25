«Миллиарды в бюджет»: Цены на товары легпрома выросли до 15% из-за маркировки

Цены на товары легкой промышленности выросли до 15% из-за расходов компаний на маркировку, рассказал вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов в беседе с НСН. При этом он отметил, что бюджет на этом фоне получил дополнительные 37 миллиардов рублей за 2023 год.

Ранее бизнес предложил маркировать товары, ввезенные по параллельному импорту, аналогично тому, как это уже происходит с меховыми изделиями, парфюмерией, обувью и другой продукцией.