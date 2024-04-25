«Миллиарды в бюджет»: Цены на товары легпрома выросли до 15% из-за маркировки
Игорь Ульянов в эфире НСН отметил, что предприятия и маркетплейсы значительно увеличили расходы на маркировку и смежные задачи.
Цены на товары легкой промышленности выросли до 15% из-за расходов компаний на маркировку, рассказал вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов в беседе с НСН. При этом он отметил, что бюджет на этом фоне получил дополнительные 37 миллиардов рублей за 2023 год.
Ранее бизнес предложил маркировать товары, ввезенные по параллельному импорту, аналогично тому, как это уже происходит с меховыми изделиями, парфюмерией, обувью и другой продукцией.
«Фискальный эффект от маркировки товаров легкой промышленности в 2023 году, по данным Центра развития перспективных технологий, составил 37,2 млрд. руб. (прежде всего, это рост налоговых платежей), «обеление» рынка повысилось более чем на треть. Но расходы предприятий по внедрению маркировки зачастую переносятся на конечные цены. Они, по разным данным, возросли на 10-15% из-за маркировочных и смежных с ними расходов предприятий и маркетплейсов», - рассказал он.
При этом маркировка не помогает в борьбе с контрафактом, так как никаких тщательных проверок для компаний не предусмотрено, а получить «одобрение» может и некачественный товар, заявил ранее глава Союза потребителей Петр Шелищ «Радиоточке НСН».
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