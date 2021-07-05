Миллиардер Безос покинул пост гендиректора Amazon
Основатель Amazon и самый богатый бизнесмен в мире Джефф Безос покинул пост генерального директора компании.
Этот пост занял Энди Ясси, ранее возглавлявший облачный сервис Amazon Web Services, сообщает «Интерфакс».
При этом Безос остается исполнительным председателем совета директоров.
В конце мая Безос заявил на ежегодном собрании акционеров Amazon, что покинет свой пост 5 июля, в день 27-летней годовщины регистрации компании.
В начале июня миллиардер сообщил, что 20 июля вместе со своим братом отправится в космос на корабле New Shepard своей компании Blue Origin.
Основатель крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon и одной из первых частных космических компаний Blue Origin Дефф Безос, по версии Forbes, является самым богатым человеком в мире с состоянием $201,8 млрд.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+24 353 / сут.
Умерли
139 тыс.+654 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+14 540 / сут.
- Болгария обязала туристов из РФ предъявлять ПЦР-тесты
- Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане
- СМИ: Москалькова госпитализирована с коронавирусом
- Осужденный за коррупцию экс-глава Серпуховского района объявил сухую голодовку
- Рябков: США будут искать поводы для новых санкций против России
- Британия снимет COVID-ограничения 19 июля
- Миллиардер Безос покинул пост гендиректора Amazon
- Беглов рассказал о числе привитых от COVID-19 в Петербурге
- В Минздраве рассказали о безопасности исследований вакцины от COVID-19 на подростках
- Нефть Brent подорожала до $77 за баррель впервые с октября 2018 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru