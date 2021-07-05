Миллиардер Безос покинул пост гендиректора Amazon

Основатель Amazon и самый богатый бизнесмен в мире Джефф Безос покинул пост генерального директора компании.

Этот пост занял Энди Ясси, ранее возглавлявший облачный сервис Amazon Web Services, сообщает «Интерфакс».

При этом Безос остается исполнительным председателем совета директоров.

В конце мая Безос заявил на ежегодном собрании акционеров Amazon, что покинет свой пост 5 июля, в день 27-летней годовщины регистрации компании.

В начале июня миллиардер сообщил, что 20 июля вместе со своим братом отправится в космос на корабле New Shepard своей компании Blue Origin.

Основатель крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon и одной из первых частных космических компаний Blue Origin Дефф Безос, по версии Forbes, является самым богатым человеком в мире с состоянием $201,8 млрд.

