Миллер допустил ценовой шок и перебои поставок газа в ЕС
Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер не исключил новый ценовой шок и перебои в поставках голубого топлива в связи с нынешней политикой Евросоюза. Такую оценку он озвучил на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге.
Глава российского газового концерна также спрогнозировал для Европы дальнейший процесс деиндустриализации и нестабильность ценовой ситуации. В качестве подтверждения своих слов он привёл статистику, согласно которой, за последние полтора года производство в странах ЕС упало до минимальных значений за последние 10 лет.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам Миллера, происходит целенаправленное разрушение спроса на голубое топливо. «Динамика понижения потребления газа в ЕС и Великобритании за девять месяцев текущего года к тому же периоду 2023 года еще минус 11 миллиардов», - заявил глава «Газпрома», имея в виду объемы потребления газа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru