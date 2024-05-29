МИД: Запад не обращался к России с вопросом о торговле за рубли
Страны Запада не обращались к России с вопросом о создании систем, позволяющих российским компаниям приобретать иностранные товары за рубли. Об этом заявил в беседе с РИА Новости глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
В феврале Итало-Российская торговая палата запустила подобный механизм в тестовом режиме, в товарообмен были включены разрешенные для ввоза в РФ категории товаров. Уже в апреле работу системы приостановили.
«О существовании или попытках создания в других западных странах систем, которые позволяли бы российским компаниям приобретать товары за рубли, нам неизвестно», — указал Биричевский, добавив, что соответствующих обращений не поступало.
По словам дипломата, показательна заинтересованность бизнеса в Европе в существовании альтернативных механизмов для обслуживания контрактов с операторами из РФ. Биричевский отметил, что власти стран региона «ставят палки в колеса» попыткам оживить торговое взаимодействие с Москвой. По мнению дипломата, Европа приносит свои экономические приоритеты в жертву «трансатлантической солидарности», идя на поводу у США.
Ранее Биричевский исключил национализацию западных компаний в России, пишет Ura.ru.
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