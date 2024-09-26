МИД: Россия ведет переговоры по Трансафганской железной дороге
Россия ведет переговоры с различными государствами по вопросу строительства Трансафганской железной дороги. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости.
По словам замминистра, конкретные параметры, в том числе маршрут дороги, обсуждаются по линии профильных ведомств.
«Скажу лишь, что переговоры со всеми заинтересованными странами ведутся», — отметил Руденко.
Ранее вице-премьер Алексей Оверчук заявлял, что Россия готова поучаствовать в проекте Трансафганской железной дороги. Как ожидается, она пройдет по маршруту Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар-Карачи, протяженность железной дороги составит 600 км, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru