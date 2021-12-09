Международные резервы России увеличились на $3 млрд за неделю

Российские международные резервы по состоянию на 3 декабря 2021 года достигли показателя $622,8 млрд, за неделю они выросли на $3 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка.



При этом предыдущие показатели от 26 ноября составляли $619,8 млрд. Иностранные активы России находятся в ведомстве ЦБ и правительства, в них включают средства в зарубежной валюте, а также спецправ заимствования и золота.

Отмечается, что целевой уровень Центробанка по данным резервам составляет $500 млрд.

Ранее замглавы Минфина Тимур Максимов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что транш в $18 млрд, полученный от Международного валютного фонда (МВФ), пополнит государственные международные резервы.

