Международные резервы РФ выросли на 1,8 млрд долларов
22 июня 202316:20
Международные резервы России по данным на 16 июня 2023 года составили 587,5 млрд долларов, сообщает пресс-служба Банка России.
В сообщении уточняется, что по данным на 9 июня объём резервов составлял 585,7 млрд долларов, таким образом за неделю они увеличились на 1,8 млрд долларов.
Ранее в Великобритании заявили, что Россия сможет вернуть свои замороженные государственные активы если согласится на выплату Украине компенсации за причиненный ущерб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц: в Киеве понимают об отсутствии шансов на вступление Украины в НАТО
- Арестован устроивший смертельную стрельбу в Ангарске экс-«вагнеровец». Видео
- Международные резервы РФ выросли на 1,8 млрд долларов
- Турецкая лира рухнула после резкого повышения ставки местным Центробанком
- СБУ заочно предъявила обвинения российскому миллиардеру Кабаргину
- Призывавшего к санкциям против РФ главу Минэкономики Сербии отправили в отставку
- Эстония направит Украине средства для борьбы с дронами и полевой госпиталь
- До 14 выросло число раненых при взрыве на Тамбовском пороховом заводе
- Пермский депутат от ЛДПР предложил платить деньги в обмен на отказ от аборта
- Мусорный комплекс горит на юге Москвы. Видео
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru