Международные резервы РФ выросли на 1,8 млрд долларов

В сообщении уточняется, что по данным на 9 июня объём резервов составлял 585,7 млрд долларов, таким образом за неделю они увеличились на 1,8 млрд долларов.

Ранее в Великобритании заявили, что Россия сможет вернуть свои замороженные государственные активы если согласится на выплату Украине компенсации за причиненный ущерб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».