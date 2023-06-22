Международные резервы РФ выросли на 1,8 млрд долларов

Международные резервы России по данным на 16 июня 2023 года составили 587,5 млрд долларов, сообщает пресс-служба Банка России.

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В сообщении уточняется, что по данным на 9 июня объём резервов составлял 585,7 млрд долларов, таким образом за неделю они увеличились на 1,8 млрд долларов.

Ранее в Великобритании заявили, что Россия сможет вернуть свои замороженные государственные активы если согласится на выплату Украине компенсации за причиненный ущерб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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