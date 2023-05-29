В Саудовской Аравии рекордно снизились валютные резервы

Чистые активы страны на сегодняшний день составляют 410 миллиардов долларов, и снижаются пятый месяц подряд. С августа 2014 года, когда Саудовская Аравия держала пиковое количество валюты, резервы сократились на 44%.

Обычно высокие цены на нефть и большой объем производства приводили к росту валютных запасов, но год назад власти королевства заявили о планах сохранить эти деньги, ивпоследствии решить, как с ними поступить.

Ранее инвестор Джим Роджерс объяснил причину утраты доллара статуса лидирующей валюты из-за долга США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

