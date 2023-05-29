В Саудовской Аравии рекордно снизились валютные резервы
Валютные резервы Саудовской Аравии упали до рекордно низкого уровня, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет ЦБ королевства.
Чистые активы страны на сегодняшний день составляют 410 миллиардов долларов, и снижаются пятый месяц подряд. С августа 2014 года, когда Саудовская Аравия держала пиковое количество валюты, резервы сократились на 44%.
Обычно высокие цены на нефть и большой объем производства приводили к росту валютных запасов, но год назад власти королевства заявили о планах сохранить эти деньги, ивпоследствии решить, как с ними поступить.
Ранее инвестор Джим Роджерс объяснил причину утраты доллара статуса лидирующей валюты из-за долга США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru