Мэр Москвы рассказал об обновлении общественных пространств в Зеленограде

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в Зеленограде. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил Собянин, в Зеленограде обновили общественные пространства.

«В Матушкино выполнили комплексное благоустройство пешеходной зоны в 4-м микрорайоне, которая ведет от ул. Летчика Полагушина к Малому городскому пруду», — указал мэр.

Здесь привели в порядок дорожки, тропинки и газоны, обустроили 14 современных детских площадок, разделив игровые зоны по возрастам. Также были отремонтированы восемь спортивных площадок.

«Возле корп. 409 теперь есть площадка для пинг-понга, а еще здесь можно поиграть в стритбол. Жители корп. 414 осваивают спортивное пространство с уличными тренажерами и турниками», – подчеркнул Собянин.

По просьбам горожан реорганизовали парковочное пространство у корп. 403а.

Кроме того, в Старом Крюково провели второй этап благоустройства Аллеи вязов в 9-м микрорайоне близ корп. 905, 916, 917, 918 и 919. Ранее здесь обновили пешеходные дорожки, обустроили велодорожку и отремонтировали газоны, создали детскую площадку, зоны тихого отдыха, установили новые скамейки и урны. Теперь на аллее появились новые пешеходные и велодорожки, зоны отдыха с парковыми диванами, более 40 энергоэффективных фонарей. Для детей отремонтировали четыре игровые площадки, которые оснастили игровыми комплексами и безопасным резиновым покрытием. Также здесь обновили спортивную площадку с футбольным полем.

В районе Силино завершили благоустройство зоны отдыха между парком «Панфиловский» и одноименным проспектом: заменили асфальт на проездах и тротуарах, отремонтировали лестницы у детской площадки и лесопарка, привели в порядок одну детскую, несколько спортивных и смотровую площадку. Также в зоне отдыха обновили площадку для выгула питомцев, добавив тренажеры для дрессировки собак и лавочки. Собянин подчеркнул, что площадку также огородили новым забором с запирающейся калиткой.

Кроме того, в 11-м микрорайоне привели в порядок «Тропу здоровья», основная часть благоустройства затронула прилегающие дворы корп. 1121, 1126, 1129 и 1133.

В свою очередь, в районе Савелки обустроили удобную пешеходную зону между аллеей Лесные Пруды и Никольским проездом, отремонтировали дорожки и создали новые локации активных развлечений и спорта на природе. Также в зоне отдыха «Черное озеро» были обновлены пять точек для пикника.

