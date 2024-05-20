Мэр Москвы назвал ключевые инвестиционные проекты 2023 года
Двукратный рост инвестиций в основной капитал зафиксировали в Москве за последние пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, Москва является безусловным лидером по привлечению инвестиций среди российских регионов.
«По итогам 2023 года объем вложений составил около 6,8 триллиона рублей», — указал Собянин.
В числе крупнейших реализованных проектов прошлого года — открытие проспекта Багратиона, первой построенной в рамках концессионного соглашения платной скоростной автодороги в столице. Значительные инвестиции поступили в производящий инновационную продукцию индустриальный парк «Руднево».
Также в Москве были реализованы два крупных фармацевтических завода на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва», заработал центр сбора электронного и электротехнического оборудования для предприятий, который производит сырье из переработанной техники. Кроме того, на площадке ОЭЗ «Печатники» запустили производство лазерных станков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Сын Хаменеи может стать главным возможным преемником отца из-за смерти Раиси
- В Москве подорожал проезд в общественном транспорте
- В Словении ликвидируют единственный европейский филиал МГУ
- Гладков: Украинский дрон атаковал Шебекино
- СМИ: Исполнять обязанности лидера Ирана будет первый вице-президент
- Тишковец рассказал о «термической депрессии» в зоне крушения вертолета Раиси
- Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины с 20 мая
- В России появились мошенники, предлагающие пройти флюорографию за счет ОМС
- Над Белгородской и Курской областями нейтрализовали семь украинских БПЛА
- Испания отозвала посла в Аргентине после высказываний Милея
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru