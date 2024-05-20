Мэр Москвы назвал ключевые инвестиционные проекты 2023 года

Двукратный рост инвестиций в основной капитал зафиксировали в Москве за последние пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, Москва является безусловным лидером по привлечению инвестиций среди российских регионов.

«По итогам 2023 года объем вложений составил около 6,8 триллиона рублей», — указал Собянин.

В числе крупнейших реализованных проектов прошлого года — открытие проспекта Багратиона, первой построенной в рамках концессионного соглашения платной скоростной автодороги в столице. Значительные инвестиции поступили в производящий инновационную продукцию индустриальный парк «Руднево».

Также в Москве были реализованы два крупных фармацевтических завода на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва», заработал центр сбора электронного и электротехнического оборудования для предприятий, который производит сырье из переработанной техники. Кроме того, на площадке ОЭЗ «Печатники» запустили производство лазерных станков.

