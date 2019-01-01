Экономика

Мексика стала основным торговым партнером США

20 июня00:55

Товарооборот Мексики и США превысил по итогам января-апреля этого года 203 миллиарда долларов, что выше показателей американской торговли с Канадой и Китаем, передает ТАСС.

Центры помощи мексиканским нелегалам открылись в США

Ратификация в среду сенатом Мексики нового торгового соглашения с США и Канадой сохраняет открытым для мексиканских товаров сельскохозяйственный рынок Северной Америки. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА)

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