Экономика
Ратификация в среду сенатом Мексики нового торгового соглашения с США и Канадой сохраняет открытым для мексиканских товаров сельскохозяйственный рынок Северной Америки. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА)
Мексика стала основным торговым партнером США
20 июня00:55
Товарооборот Мексики и США превысил по итогам января-апреля этого года 203 миллиарда долларов, что выше показателей американской торговли с Канадой и Китаем, передает ТАСС.
Ратификация в среду сенатом Мексики нового торгового соглашения с США и Канадой сохраняет открытым для мексиканских товаров сельскохозяйственный рынок Северной Америки. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА)
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО:
ТЕГИ:США
Горячие новости
- «Квартал 95» объявил кастинг на роль президента Украины
- В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
- В МИД назвали обвинения в адрес России по делу МН17 голословными
- Телецентр «Останкино» заминировали второй раз за неделю
- Жириновский покинул Госдуму со словами, что ему «противно»