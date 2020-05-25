Мегапроект «Газпрома» предложили оплатить гражданам

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге Ленинградской области рассчитывает привлекать средства на реализацию от граждан. Об этом заявил РБК глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Он рассказал, что до этого деньги на газохимический комплекс должны были выделить из Фонда национального благосостояния, однако кризис на фоне пандемии коронавируса заставил правительство подправить планы.

Одним из вариантов финансирования могут стать так называемые фонды коллективных инвестиций граждан. Кроме того, обсуждаются традиционные способы привлечения отечественных и зарубежных инвесторов. По мнению Шувалова, граждане могут заинтересоваться финансированием Усть-Луги в виду перспективности проекта.

Комплекс в Усть-Луге будет состоять из двух связанных производств — газоперерабатывающего, включающего завод по сжижению природного газа, и газохимического. Первый через совместное предприятие принадлежит «Газпрому» и «Русгаздобыче», а второй «Русгаздобыча» будет возводить автономно.