Медведев выступил против импорта продовольствия
Россия не должна закупать продовольствие за границей, принимая во внимание её сельскохозяйственные возможности. Такую точку зрения высказал председатель «Единой России», заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он озвучил её в рамках круглого стола с представителями партий стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
По словам Медведева, Россия, в принципе, должна быть благодарна тем странам, которые ввели против неё санкции, поскольку они сподвигли нас заняться развитием собственного агропромышленного комплекса. По оценке экс-премьера, в условиях пандемии коронавируса проблема продовольственной безопасности значительно обострилась - все страны стремятся обеспечить себе её.
Дмитрий Медведев также выразил готовность России заниматься вопросами продовольственной безопасности в рамках сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Замглавы Совбеза РФ также отметил лидирующую роль АСЕАН в решении проблем региона, и подчеркнул, что Москва считает неправильным формирование иных подобных структур, чего пытаются добиться США.
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