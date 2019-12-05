Медведев пообещал «распечатать» ФНБ на триллион рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции заявил о том, что в ближайшие несколько лет на развитие российской экономики из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено около триллиона рублей.

«Мы в целом приняли непростое решение о том, чтобы в известной степени распечатать кубышку – то есть, открыть возможности, связанные с Фондом национального благосостояния России. Это особый инструмент, наш неприкосновенный запас на случай, если в мировой экономике случится кризис», - сказал глава правительства.

Премьер-министр добавил, что в свое время накопленные финансовые резервы помогли России пережить мировые кризисы без «драматических» последствий.

