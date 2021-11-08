Медведев поддержал увеличение трат бюджета на развитие сел

Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев высказался в поддержку увеличения трат федерального бюджета на развитие сел. Об этом сообщается на сайте партии.

Медведев подчеркнул, что «развитие сел – это постоянная тема, наша забота». «Огромное количество наших избирателей живет на селе», – напомнил он в ходе обсуждения поправок "Единой России" ко второму чтению бюджета.

Зампред СБ также отметил необходимость поддержки специалистов, которые работают в селах. «Важно, чтобы специалисты оставались на селе и не уезжали в города», – объяснил Медведев.

В конце октября Госдума в первом чтении приняла поправки федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно плану, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, а расходы – 23,694 трлн рублей.



