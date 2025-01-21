МЭА: Добыча газа в России выросла на 6,9% в 2024 году

Суммарные объемы добычи газа по итогам прошлого года в России увеличились почти на 7% в сравнении с показателем за 2023 год и достигли отметки в 682 млрд кубометров. Об этом говорится в январском докладе аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Отмечается, что в 2023 году добыча газа в РФ оценивалась в 638 млрд кубометров. Таким образом, за 12 месяцев показатель вырос на 44 млрд, или на 6,9%.

Аналитики прогнозируют сохранение положительной динамики и в 2025 году. Эксперты ожидают, что добыча газа в России в январе-декабре этого года вырастет на 1,6% к прошлогоднему уровню и достигнет отметки в 693 млрд кубометров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проект строительства газопровода из России в Иран находится в работе, поставки на первом этапе могут составить до 2 млрд кубометров с перспективой их доведения до 55 млрд кубометров, передает «Радиоточка НСН».

