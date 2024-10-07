Матвиенко призвала регионы не «мериться» мегастройками и экономить деньги

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко обратилась с призывом к властям регионов свернуть проекты мегастроек в области спорта с целью экономии средств. Она заявила о недопустимости «соревнований» в масштабах проектов между субъектами.

Такую точку зрения спикер озвучила в ходе парламентских слушаний по федеральному бюджету на 2025 год и плановую трёхлетку. Как отметила Матвиенко, «сейчас такое время, что копейка точно рубль бережет».

Она предложила направлять сэкономленные средства на решение наиболее острых вопросов. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в пример она привела собственный опыт, когда занимала должность главы Санкт-Петербурга. Она напомнила, что тогда в северной столице было возведено 550 многофункциональных стадионов при школах. Причем каждый обошелся городской казне всего в 5 миллионов рублей.

