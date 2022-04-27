Матвиенко готова выйти с плакатом за свободу бизнеса, чтобы «экономика попёрла»: Видео

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила готовность выйти с плакатом в поддержку свободы бизнеса в стране к зданию кабинета министров РФ. Спикер призвала власти обеспечить предпринимателям свободу развития и попросила парламенты регионов проконтролировать это.

«Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом», - заявила Матвиенко на заседании верхней пала парламента. Она особо подчеркнула предприимчивость российского народа, которому, по её словам, не надо мешать развивать свой бизнес.