Mars вложит 5 млрд рублей в развитие подмосковного производства

Компания Mars вложит 5 млрд рублей в развитие своего производства в Московской области. Соответствующий договор был подписан президентом Mars в РФ Валерием Щаповым и главой Мининвеста Подмосковья Натальей Егоровой, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что в рамках соглашения планируется расширение производства кормов для домашних животных на территории Ступино, и модернизация очистных сооружений для предприятия.

Реализация соглашения рассчитано до 2023 года.



