Mars вложит 5 млрд рублей в развитие подмосковного производства
17 октября 201921:59
Компания Mars вложит 5 млрд рублей в развитие своего производства в Московской области. Соответствующий договор был подписан президентом Mars в РФ Валерием Щаповым и главой Мининвеста Подмосковья Натальей Егоровой, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Отмечается, что в рамках соглашения планируется расширение производства кормов для домашних животных на территории Ступино, и модернизация очистных сооружений для предприятия.
Реализация соглашения рассчитано до 2023 года.
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