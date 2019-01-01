Маркировка взвинтит цены на соки и детское питание

Детское питание, соки и газированная вода подорожают, - предупреждают их производители. Причина довольно распространенная в последнее время – введение маркировки определенных товарных групп. Именно ее называют в письмах на имя главы правительства ассоциации производителей этих товаров, на долю которых приходится до 85% российского рынка детского питания и до 70% рынка безалкогольных напитков и соков.

Маркировка товаров появилась в России, как представлялось изначально, с благой целью – остановить вал контрафакта. Уже третий год в обязательном порядке маркируются шубы, с начала текущего – табак и ювелирные изделия, 1 июля этот список пополнит обувь, еще через полгода та же участь ждет верхнюю одежду, постельное белье, духи и еще целый ряд товаров. Теперь, войдя во вкус, правительство, как стало недавно известно, решило распространить эту практику на товары самого что ни на есть массового потребления: безалкогольные напитки, детское питание, продукты из мяса и рыбы, бакалею, растительные масла, - напоминает РБК. В ряде случаев возникает вопрос, зачем.

Соки, минводы и детское питание – товары, на рынке которых контрафакт практически отсутствует, - уверяют авторы писем премьер-министру. Детское питание вообще одна из самых защищенных групп товаров: все производители и реализация – под контролем госорганов, а случаев контрафакта не было в принципе. Та же история в сегменте соки-воды: если и есть потребность в дополнительной защите, то лишь у отдельных производителей минеральной воды, охраняемой на основе наименования места происхождения товара, - заявляют собеседники агентства.

А между тем, расходы на маркировку и трекинг этих товаров будут исчисляться десятками миллиардов рублей, причем, как у производителей, так и в торговых точках. Нет ни малейшего повода сомневаться в том, что эти затраты будут включены в конечную стоимость. В случае с детским питанием это повлечет за собой дополнительные расходы на ребенка до полутора лет в размере около 500 рублей в месяц. В производстве соков останутся лишь крупные компании: мелким затраты на маркировку станут просто не по силам. Они, кстати, обеспечивают добрую половину рынка. Таким образом, попить, а малым детям еще и поесть, в очередной раз станет дороже. Соки и так уже стоят дороже пива (к вопросу о наличии разумной антиалкогольной политики). Быть может, правительству пришла пора остановить стремительный бег маркировки по рынку и более тщательно взвесить все плюсы и минусы ее введения для таких чувствительных товаров?





