Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura с электродвигателем
Первый вице-премьер Денис Мантуров протестировал опытную версию автомобиля Lada e-Aura с электродвигателем. Об этом сообщили в секретариате первого зампреда правительства.
«Денис Мантуров провел заседание совета директоров АО "АвтоВАЗ", а также протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем», — отмечается в сообщении.
Авто Lada Aura создано на платформе Lada Vesta. Машина премиум-класса отличается двигателем объемом 1,8 литра мощностью в 122 лошадиные силы и оснащена автоматической коробкой передач. В октябре президент Владимир Путин дал старт серийному производству Lada Aura на заводе в Самарской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru