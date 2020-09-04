Мантуров прогнозирует возвращения экономики РФ к росту в 2021 году

Экономика Российской Федерации может вернуться к росту в 2021 году. Такую перспективу обрисовал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он выступил на Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2020, который проходит в этом году в виртуальном формате.

По оценке главы Минпромторга, российская экономика к концу текущего года упадёт на 5%, передает RT. Ранее на днях помощник президента РФ, экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что падение ВВП России в 2020 году может быть около 4%. Само ведомство оценивает снижение в 4,8%.

В первом полугодии, по предварительной оценке Росстата, ВВП РФ снизился на 3,6%. Сейчас Минэкономразвития готовит обновленный прогноз социально-экономического развития страны, который должен быть представлен в сентябре. Ранее президент Владимир Путин заявил, что пик проблем в отечественной экономике уже пройден.

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ФОТО: Gerd Altmann//Pixabay
ТЕГИ:ВВПЭкономикаДенис Мантуров
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