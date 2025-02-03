Мантуров предложил запретить покупку зарубежного оборудования

Необходимо нормативно запретить российским предприятим приобретать иностранное оборудование. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, с таким предложением выступил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Первый вице-премьер Мантуров оценил в 7% рост торговли в РФ в 2024 году

По его словам, соответствующий запрет следует ввести для случаев, когда у иностранного оборудования есть российские аналоги.

«Пока, к сожалению, много случаев приобретения импорта при наличии на рынке своих аналогов», - подчеркнул Мантуров.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что России осталось импортозаместить в нефтяной отрасли 10% нефтяного оборудования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаводИмпортозамещениеДенис Мантуров

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