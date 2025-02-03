Мантуров предложил запретить покупку зарубежного оборудования
Необходимо нормативно запретить российским предприятим приобретать иностранное оборудование. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, с таким предложением выступил первый вице-премьер Денис Мантуров.
По его словам, соответствующий запрет следует ввести для случаев, когда у иностранного оборудования есть российские аналоги.
«Пока, к сожалению, много случаев приобретения импорта при наличии на рынке своих аналогов», - подчеркнул Мантуров.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что России осталось импортозаместить в нефтяной отрасли 10% нефтяного оборудования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru