Мантуров назвал дату запуска серийного производства самолетов МС-21
Серийное производство российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 стартует в 2025 году. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».
«Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его потребителям», — подчеркнул Мантуров.
Накануне Росавиация одобрила соответствие МС-21 сертификационным требованиям к гражданской авиатехнике, пишет РИА ФАН. Федеральное агентство планирует продолжить работу по расширению условий эксплуатации отечественного самолета.
В марте бывший вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что планы по серийному производству МС-21 сдвинутся на 1-2 года, напоминает Ura.ru.
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