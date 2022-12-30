Мантуров назвал дату запуска серийного производства самолетов МС-21

Серийное производство российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 стартует в 2025 году. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его потребителям», — подчеркнул Мантуров.

Накануне Росавиация одобрила соответствие МС-21 сертификационным требованиям к гражданской авиатехнике, пишет РИА ФАН. Федеральное агентство планирует продолжить работу по расширению условий эксплуатации отечественного самолета.

В марте бывший вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что планы по серийному производству МС-21 сдвинутся на 1-2 года, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыМинпромторгДенис Мантуров
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