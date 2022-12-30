Мантуров назвал дату запуска серийного производства самолетов МС-21

«Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его потребителям», — подчеркнул Мантуров.

Накануне Росавиация одобрила соответствие МС-21 сертификационным требованиям к гражданской авиатехнике, пишет РИА ФАН. Федеральное агентство планирует продолжить работу по расширению условий эксплуатации отечественного самолета.

В марте бывший вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что планы по серийному производству МС-21 сдвинутся на 1-2 года, напоминает Ura.ru.

