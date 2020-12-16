«Магнит» отказался обнулять торговую наценку на продукты
Торговая сеть «Магнит» не планирует обнулять торговую наценку на социально значимые продукты, сообщает ТАСС.
В компании отметили, что проблема роста цен на эти товары связана «с увеличением закупочных цен», что приводит к увеличению цены на полке, что в некоторых случаях «объективно обосновано».
Также в «Магните» заявили, что наценка на социально значимые продукты в магазинах сети либо минимальная, либо находится на нулевых уровнях.
Ранее крупнейший по объёму выручки российский ретейлер X5 Retail Group заявил, что с 16 декабря в магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» дополнительной стоимостью перестанут облагаться тушёнка из говядины, хлеб, макароны, чёрный чай, ультрапастеризованное молоко и зерновые хлопья.
Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на базовые продукты питания связан не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что кабмин направит в Госдуму законопроект, который позволит правительству вводить регулирование цен на социально значимые продукты.
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