«Лукойл» опасается остановки НПЗ и сжиганию мазута из-за переизбытка нефти

Крупные нефтяные компании рискуют не только столкнуться со снижением производства, но и с полной остановкой нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Второй по объемам нефтепереработчик в РФ «Лукойл» отмечает, что для хранения мазута, вероятнее всего, не хватит мощностей. Компания намеревается направить излишки мазута на ТЭЦ, а также временно отменить повышенные штрафы за негативное воздействие на экологию.

При этом в компании намерены сжигать попутный нефтяной газ, объемы которого также могут увеличиться из-за остановки экспорта сжиженных углеводородных газов (СУГ).



Глава и совладелец компании Вагит Алекперов описал эти сложности в письме вице-премьеру Александру Новаку от 25 марта. Как передает издание, санкици значительно повлияли на переработку мазута, из-за чего произошло «образование избытка данного топлива в хранилищах».

