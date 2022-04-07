«Лукойл» опасается остановки НПЗ и сжиганию мазута из-за переизбытка нефти
Крупные нефтяные компании рискуют не только столкнуться со снижением производства, но и с полной остановкой нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Второй по объемам нефтепереработчик в РФ «Лукойл» отмечает, что для хранения мазута, вероятнее всего, не хватит мощностей. Компания намеревается направить излишки мазута на ТЭЦ, а также временно отменить повышенные штрафы за негативное воздействие на экологию.
При этом в компании намерены сжигать попутный нефтяной газ, объемы которого также могут увеличиться из-за остановки экспорта сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Глава и совладелец компании Вагит Алекперов описал эти сложности в письме вице-премьеру Александру Новаку от 25 марта. Как передает издание, санкици значительно повлияли на переработку мазута, из-за чего произошло «образование избытка данного топлива в хранилищах».
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