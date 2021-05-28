Лукашенко: Белоруссия и РФ в 2021 году превзойдут товарооборот доковидного уровня
Товарооборот между Россией и Белоруссией в нынешнем году превысит уровень, который был до пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.
«Мы видим, что мы превзойдем в этом году, Белоруссия и Россия, свой товарооборот допандемийного или доковидного уровня», — цитирует белорусского президента ТАСС.
Как отметил Лукашенко, экономика обеих стран растет, несмотря на прогнозы.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко сообщил, что объем товарооборота между двумя государствами в первом квартале текущего года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Кроме того, Мишустин заявил, что товарооборот превысил допандемийные показатели: в 2019 году он составлял 35,55 млрд долларов.
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