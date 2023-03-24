Leroy Merlin откроет новые магазины в России
Сеть Leroy Merlin планирует открытие новых магазинов в России, сообщает ТАСС.
«Сеть не только продолжит работать и сохранит весь персонал, но и планирует открывать новые магазины», - сказал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Ранее сообщалось, что Leroy Merlin уйдет из России. Компания намерена передать все свои магазины российскому менеджменту. Директор по внешним коммуникациям компании «Leroy Merlin» Лола Сатторова в беседе с НСН подчеркнула лишь намерение головного офиса передать бизнес российскому менеджменту, решение об этом еще не принято.
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