«Не продажа, а лишь намерение»: в Леруа опровергли продажу бизнеса

«Сейчас никакого решения не принято. Наша головная компания объявила о намерении передать управление локальному менеджменту. Решение пока еще не принято. Никаких изменений в компании в ближайшее время не будет и не планируется. Все договорные обязательства с партнерами, поставщиками, клиентами, сотрудниками – все остается в силе. Все магазины компании сегодня полностью работают в обычном режиме. Ничего абсолютно не меняется», - разъяснила собеседница НСН.

По ее словам, подобные процедуры занимают много времени, так что передача руководства произойдет не скоро.

«Пока это намерение. Какое-то время пройдет до принятия решения. Все эти процедуры – дело не быстрое. Потом внедрение этого решения, если оно будет принято. Это тоже займет какое-то количество времени», - рассказала Сатторова.

Она сказала, что в планах компании нет никаких изменений даже в случае смены руководства, и все останется по-прежнему.

«Даже при смене руководства никаких изменений у компании абсолютно не планируется», - резюмировала представитель "Леруа Мерлен".

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