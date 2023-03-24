«Не продажа, а лишь намерение»: в Леруа опровергли продажу бизнеса
Никакого решения о передаче бизнеса российскому менеджменту еще не принято, заявила в эфире НСН представитель компании Лола Сатторова.
Директор по внешним коммуникациям компании "Леруа Мерлен" Лола Сатторова в беседе с НСН подчеркнула лишь намерение головного офиса передать бизнес российскому менеджменту, решение об этом еще не принято. Ранее группа Adeo, которой принадлежит французская компания, заявила о намерении продать все свои магазины в России.
«Сейчас никакого решения не принято. Наша головная компания объявила о намерении передать управление локальному менеджменту. Решение пока еще не принято. Никаких изменений в компании в ближайшее время не будет и не планируется. Все договорные обязательства с партнерами, поставщиками, клиентами, сотрудниками – все остается в силе. Все магазины компании сегодня полностью работают в обычном режиме. Ничего абсолютно не меняется», - разъяснила собеседница НСН.
По ее словам, подобные процедуры занимают много времени, так что передача руководства произойдет не скоро.
«Пока это намерение. Какое-то время пройдет до принятия решения. Все эти процедуры – дело не быстрое. Потом внедрение этого решения, если оно будет принято. Это тоже займет какое-то количество времени», - рассказала Сатторова.
Она сказала, что в планах компании нет никаких изменений даже в случае смены руководства, и все останется по-прежнему.
«Даже при смене руководства никаких изменений у компании абсолютно не планируется», - резюмировала представитель "Леруа Мерлен".
Ранее покупатель российских заводов IKEA поделился планами производства школьной мебели.
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