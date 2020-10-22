ЛДПР предложила отменить НДФЛ для малоимущих

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли ко второму чтению законопроекта о прогрессивном налоге поправку, которая предлагает отказаться облагать налогом малоимущих граждан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15%, если их доходы превышают 5 миллионов рублей в год. За документ проголосовали единогласно.

Разработку законопроекта поручил президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что от повышения ставки будет получено около 60 млрд рублей. Вырученные деньги собираются направить на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.





