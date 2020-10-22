ЛДПР предложила отменить НДФЛ для малоимущих
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли ко второму чтению законопроекта о прогрессивном налоге поправку, которая предлагает отказаться облагать налогом малоимущих граждан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15%, если их доходы превышают 5 миллионов рублей в год. За документ проголосовали единогласно.
Разработку законопроекта поручил президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что от повышения ставки будет получено около 60 млрд рублей. Вырученные деньги собираются направить на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Украина может получить собственную вакцину от коронавируса примерно через год
- ЛДПР предложила отменить НДФЛ для малоимущих
- Песков: Путин не встречался с Чубайсом
- Названы вероятные места размещения новых военных баз Украины
- Голикова: дистанционка в школах должна быть частью обучения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru