Лавров: МИД постарается облегчить условия для контактов бизнесов РФ и ЕС
Глава МИД Сергей Лавров пообещал, что ведомство сделает все возможное для того, чтобы облегчить условия для сотрудничества бизнесов России и Евросоюза. Об этом он заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
Особенно важно сотрудничество между бизнесменами в период пандемии, подчеркнул Лавров.
Также он обещал передать «озабоченность европейских партнеров по поводу признания российских вакцин» межведомственную группу, занимающуюся соответствующими проблемами.
Лавров заявил, что Россия заинтересована, чтобы бизнес комфортно себя ощущал в стране.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Лавров: МИД постарается облегчить условия для контактов бизнесов РФ и ЕС
- 22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чечни
- Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19
- Джо Байден перепутал женщину с мужчиной. Видео
- Собянин поблагодарил москвича, вступившегося за девушку в метро
- В России не отмечено ни одного смертельного случая от COVID-вакцинации
- Путин сравнил смертность в ДТП с потерями на войне
- Бочкарев: В 60 районах Москвы идет переселение по программе реновации
- В Москве задержан бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Лефель
- Число жертв контрафактного алкоголя в Оренбуржье выросло до 18
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru