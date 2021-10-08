Лавров: МИД постарается облегчить условия для контактов бизнесов РФ и ЕС

Глава МИД Сергей Лавров пообещал, что ведомство сделает все возможное для того, чтобы облегчить условия для сотрудничества бизнесов России и Евросоюза. Об этом он заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Особенно важно сотрудничество между бизнесменами в период пандемии, подчеркнул Лавров.

Также он обещал передать «озабоченность европейских партнеров по поводу признания российских вакцин» межведомственную группу, занимающуюся соответствующими проблемами.

Лавров заявил, что Россия заинтересована, чтобы бизнес комфортно себя ощущал в стране.

