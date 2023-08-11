Городской квест «Экономика Москвы» стартует 14 августа и продлится до 10 сентября, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



По ее словам, квест пройдет в рамках Московского урбанистического форума, при этом в нем смогут поучаствовать все желающие.



Участники квеста будут выполнять различные задания на улицах столицы, в парках и других интересных местах. Кроме того, им предстоит ответить на вопросы, связанные с экономикой Москвы. Задания на неделю будут публиковаться на сайте «Город заданий» с 14 августа. Там же необходимо зарегистрироваться для участия, разъяснила глава департамента.



Московский урбанистический форум проводится с 1 августа по 10 сентября на четырех площадках, в числе которых: «Лужники», «Манеж», Гостиный Двор и «Зарядье».

