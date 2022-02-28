Курсы доллара и евро на Мосбирже пробили исторические максимумы
Курсы американской и европейской валют на торгах Мосбиржи обновили исторические максимумы, превысив 100 и 113 рублей соответственно. Сейчас доллар торгуется в районе 101 рубля, евро – 113,45 рубля. Таким образом, доллар прибавляет 18%, евро – 20,5%.
Ранее поступила информация, что Мосбиржа приняла решение о расширении предела колебаний курса доллара и евро.
По данным на открытие торгов, Мосбиржа устанавливала коридор по валютной паре USDRUB с 76,145 рубля до 90,00 рублей, коридор EURRUB устанавливался на уровне с 85,6150 рубля до 101,1925 рубля.
Сегодня стало известно, что Совет директоров Центробанка повысил с 28 февраля ключевую ставку до 20% годовых. Это исторический максимум, ранее рекордным показателем считалась ставка в 17%, установленная в декабре 2014 года.
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