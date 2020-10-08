Курс евро опустился ниже 91 рубля

Курс рубля ускорил рост к доллару и евро в четверг.

Днём курс бивалютной корзины на Московской бирже усилил снижение. Российская валюта, напротив, продемонстрировала уверенный рост. Вечером в четверг средний курс доллара составляет 77,38 рублей и продолжает снижение. Курс евро составил 90,98 рублей и так же продолжает терять позиции.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что российская валюта ускоряет рост на позитивном фоне внешних рынков и повышении стоимости нефти: котировки Brent к вечеру четверга поднялись выше 43 долларов за баррель.

