Курс евро опустился ниже 91 рубля
Курс рубля ускорил рост к доллару и евро в четверг.
Днём курс бивалютной корзины на Московской бирже усилил снижение. Российская валюта, напротив, продемонстрировала уверенный рост. Вечером в четверг средний курс доллара составляет 77,38 рублей и продолжает снижение. Курс евро составил 90,98 рублей и так же продолжает терять позиции.
Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что российская валюта ускоряет рост на позитивном фоне внешних рынков и повышении стоимости нефти: котировки Brent к вечеру четверга поднялись выше 43 долларов за баррель.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- Фильм «Блокадный дневник» получил гран-при ММКФ
- Курс евро опустился ниже 91 рубля
- В МИД рассказали о состоянии раненых российских журналистов в Карабахе
- Американский прибор не обнаружил место утечки в российском модуле на МКС
- Гимназиста вытолкнули с четвёртого этажа школы в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru